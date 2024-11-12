В прошедшие выходные средства ПВО уничтожили в Московском регионе 34 украинских дрона «Лютый», которые способны пролетать более 1 тыс. км. Операторы этих дронов не подвергаются опасности, так как находятся далеко от линии фронта. Среди таких тыловых бойцов — 44-летний Андрей Хлывнюк, известный рэпер и фронтмен группы «Бумбокс», сообщает Life.ru .

Как утверждается в официальной версии, он добровольно вступил в ряды ВСУ в начале специальной военной операции. Тем не менее российские спецслужбы выяснили, что на самом деле он оказался завербован Центром специальных операций «А» СБУ.

В отличие от других украинских операторов БПЛА, которые опасаются последствий, Хлывнюк демонстрирует свою службу в социальных сетях. Его профиль наполняют провокационные посты, выражающие ненависть к русским, а также многочисленные изображения снарядов с «приветами оккупантам». Еще в его ленте можно найти множество селфи, где он позирует с дронами и оружием.

Хлывнюк открыто выражает свою ненависть к России и русским, которых обзывает фашистами. Он даже пожелал повторения трагедии, которая произошла в Беслане и унесла жизни десятков невинных школьников.

Артист мечтает установить украинский флаг на Спасской башне Кремля и затем перевезти ее в Киев на тракторе.

Удивительно, но, невзирая на мнение рэпера, множество отечественных музыкальных ресурсов продолжают транслировать его композиции. Это легко проверить, просто введя нужные слова в поисковую строку.