Военные расстреляли полицейских на блокпосту на западе Украины

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СМИ: мужчины в военной форме застрелили полицейского в Винницкой области

Несколько мужчин в военной форме расстреляли сотрудников полиции на блокпосту в Винницкой области Украины. В результате нападения один полицейский погиб, сообщает «Газета.ru» .

Как пишет местное издание «Страна.ua», нападение произошло между селами Флорино и Еланец в Гайсинском районе. Двое полицейских ночью остановили автомобиль Suzuki Grand Vitara для проверки документов. В салоне находились 2 человека, которые открыли огонь по полицейским.

В результате нападения 1 полицейский погиб, другой патрульный был госпитализирован в медучреждение. Автомобиль с неизвестными направился в сторону Одесской области.

В МВД Украины заявили, что на данный момент личности нападавших установлены. Во время посещения АЗС они попали на камеры видеонаблюдения.

Украинские полицейские проводят операцию по задержанию преступников. Ориентировка на вероятно причастных лиц к совершению убийства разослана во все региональные подразделения Нацполиции.

Ранее генерал ФСБ назвал единственный способ, как пресечь вербовку россиян спецслужбами Украины. Он подчеркнул, что сегодняшние методы вербовки становятся все более изощренными и хитрыми.