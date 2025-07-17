Более 30 новых школ и детсадов откроется в Москве к 1 сентября

Более 30 новых школ и детских садов откроют свои двери к 1 сентября в Москве. Большинство из объектов уже построены, сообщил мэр города Сергей Собянин в Telegram-канале .

Так, например, специалисты возвели новую школу в Южном Медведкове. В ней смогут учиться 1100 ребят младших и старших классов.

Новый учебный корпус войдет в комплекс школы № 967. Трехэтажное здание оснастили всем необходимым, в том числе безбарьерной средой. Кроме учебных кабинетов внутри есть зал для проведения мероприятий и внеурочных занятий.

Также в школе будут лабораторно-исследовательские комплексы, медиатека, спортзалы и т. д. На территории также разместили стадион с беговой дорожкой, площадки для футбола и др. Кроме того, было построено место для отдыха.

В новом здание будут учиться ребята, которые перейдут из корпуса на Сухонской улице, д. 13. Сам он будет модернизирован. Также в новом здании будут учиться школьники из ЖК «Полярная 25».

Ранее стало известно, что инвестор построит школу вблизи станции метро «Беломорская». Ее сможет посещать тысяча учеников.