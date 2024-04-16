Генерал ФСБ назвал единственный способ, как пресечь вербовку россиян СБУ

Генерал ФСБ Михайлов: человека не смогут завербовать, если он сам этого не хочет

Бывший разведчик и генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов заявил, что пресечь вербовочную обработку россиян со стороны спецслужб Украины можно только одним способом — не выходить с ними на контакт или сразу обрывать связь, как только собеседник начал вызывать подозрения. Подробнее об этом эксперт рассказал в беседе с «ФедералПресс» .

Генерал отметил, что нынешние методы вербовки, которые используют украинцы и их западные кураторы, становятся все более изощренными и хитрыми. Однако, по мнению Михайлова, человека не получится завербовать, если он сам этого не захочет.

«Есть категория протестных людей, которые назло бабушке готовы отморозить уши. Такие люди подвержены риску и должны быть своевременно выявлены и задержаны», — уверен эксперт.

За подобные преступления, продолжил Михайлов, Уголовный кодекс РФ предусматривает серьезные наказания.