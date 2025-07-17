Блогер Стас Васильев заявил о рисках усиления нацизма из-за ограничений в интернете

Блогер Стас «Ай, как просто!» Васильев заявил, что ограничения на поиск экстремистских материалов в интернете могут спровоцировать рост нацистских настроений среди части общества.

Блогер высказал мнение, что ужесточение контроля над поиском экстремистских материалов в интернете может привести к обратному результату. В эфире своей программы на радио Sputnik он сравнил возможные ограничения с доступом к интернету по карточкам, как в Северной Корее.

Васильев предположил, что для получения доступа к запрещенной информации даже в учебных целях потребуется специальная «лицензия исследователя».

«Я должен заранее заявлять, что собираюсь узнать, что написал Гитлер, потому что мне нужно разобраться, мне интересно, как он аргументировал то или иное? Наверное, надо получать лицензию исследователя», — заявил Васильев в эфире радио Sputnik.

По мнению блогера, подобные меры могут вызвать обратный эффект среди определенной части общества.

«Борясь с нацизмом, ты больше нацистов порождаешь», — подытожил Васильев.