Фотограф-извращенец залез девушке под юбку, а затем сбежал в Петербурге

Жительница Петербурга пожаловалась на мужчину, который сунул ей под юбку телефон

В Санкт-Петербурге извращенец сунул телефон под юбку девушки, шедшей по улице, и сфотографировал промежность. После этого он скрылся, сообщает «Mash на Мойке» .

Инцидент произошел на пересечении улиц Седова и Ивановской. Девушка шла по подземному переходу и внезапно почувствовала, что кто-то касается ее бедра.

Она увидела, как неизвестный парень, стоявший на лестнице, сунул телефон ей под юбку. Извращенец сделал снимок, после чего бросился убегать.

Девушка успела заснять на видео, как парень убегает прочь. По ее словам, извращенец действовал как профессионал. Она не исключает, что озабоченный неадекват мог таким образом фотографировать и других жертв. Пострадавшая решила написать заявление в полицию.

Ранее москвички массово пожаловались на пикаперов, которые подходили к ним и домогались прямо на улице. Оказалось, что извращенцы выполняли флешмоб от «гуру секса» Алекса Лесли. На мужчину и его учеников завели уголовное дело.