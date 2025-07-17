Эксперт назвала самые опасные для здоровья места на кухне

Специалист Малашкова: больше всего бактерий на кухне скапливается в раковине

Специалист клининговой компании Ольга Малашкова пояснила, что кухонная раковина, губки для мытья посуды и вытяжка являются основными источниками бактерий и требуют регулярной тщательной уборки, сообщает «Вечерняя Москва».

Кухня считается одним из самых опасных с точки зрения скопления бактерий помещений в доме. По словам специалиста столичной клининговой фирмы Ольги Малашковой, наибольшее количество вредоносных микроорганизмов скапливается в раковине.

Малашкова объяснила, что на поверхности раковины могут жить кишечная палочка, листерии, сальмонеллы и другие опасные бактерии. Она подчеркнула, что многие хозяйки совершают ошибку, высыпая овощи и фрукты прямо в раковину, что увеличивает риск заражения.

Эксперт рекомендовала мыть раковину несколько раз в день с помощью дезинфицирующих средств, а затем тщательно ополаскивать поверхность, чтобы удалить остатки химикатов.

Еще одним источником бактерий на кухне Малашкова назвала губки для мытья посуды. По ее словам, губки впитывают плесень и вредные микроорганизмы, которые не уничтожаются даже при промывании кипяченой водой. Специалист посоветовала менять губки не реже одного раза в неделю.

Вытяжка также требует регулярной чистки, отметила Малашкова. Она объяснила, что на поверхности вытяжки скапливаются жир и пыль, что снижает эффективность работы устройства и способствует размножению бактерий. Для очистки вытяжки рекомендуется использовать средства с щелочным составом, а фильтры и решетку замачивать в мыльном растворе и тщательно промывать водой.