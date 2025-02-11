Военкор Сапоньков заступился за задержанного айтишника Ускова и осудил власть

Задержанный в Йошкар-Оле IT-предприниматель Юрий Усков передал российским войскам помощи на десятки миллионов рублей, заявил военкор Роман Сапоньков. В своем Telegram-канале он заступился за айтишника и выразил мнение, что им заинтересовались силовики после публичного конфликта с местной властью.

«У него не только успешный, созданный с нуля бизнес, но и помощь фронту на десятки миллионов рублей, в т. ч. рациями, роботизированными платформами и другим», — сказал Сапоньков.

Военкор утверждает, что предприниматель поссорился с местными чиновниками из-за того, что они хотели застроить рекреационную зону. В ответ на публичный конфликт, по мнению Сапонькова, Ускова задержали и начали вменять ему покупку земли по заниженной цене в 2013 году. Следствие считает, что из-за этого ущерб государству составил почти 20,5 млн рублей.

«Чтобы вы понимали, только за прошлый год iSpring (компания, основанная Усковым — ред.) заплатила налогов на 220 миллионов рублей. <…> Не кажется местной власти, что вот так в открытую ломать местный IT бизнес, несущий в казну почти четверть миллиарда налогов в год, это уже перебор?» — написал военный блогер.

«Многонационал» писал, что у задержанного Юрия Ускова есть сын, который также участвует в СВО.