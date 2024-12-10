Военкор показал видео с «бесконечной» колонной отступающих солдат армии Асада

В Сети появилось видео, как утверждается, с колонной из отступающих солдат правительственной армии Сирии. Авторы видео говорят на русском языке и предполагают, что на кадры попали около 5000 сирийских армейцев. Кадры опубликовал военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале .

Журналист утверждает, что колонну сдавшихся военнослужащих запечатлели во время продвижения группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ). По предварительной информации, на кадры могли попасть «силы, вверенные Махеру Асаду» — бригадному генералу, который является братом бывшего президента Сирии Башара Асада.

Утверждается, что отступающие правительственные войска, снятые на видео, могли покинуть САР и уйти в Ирак.

«Бескрайняя колонна отступающих сирийских военных, снятая в период продвижения ХТШ», — написал Котенок.

Между тем The Washington Post со ссылкой на сирийские СМИ утверждает, что российские военные покинули базы в Манбидже и Кобани на севере Сирии. Официально эта информация не подтверждена.