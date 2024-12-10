Российские военные покинули базы в Сирии — WP
Фото - © РИА Новости
Российские войска покинули военные базы в двух городах на севере Сирии — Манбидже и Кобани, утверждает американская газета The Washington Post со ссылкой на сирийские СМИ. Официально эта информция не подтверждена.
В статье говорится, что в Манбидже ранее была военная база США, однако американцы отказались от нее, и тогда Россия взяла объект под свое использование. Это произошло в 2019 году.
«Россия использовала базу в Кобани для контроля за соблюдением соглашения о прекращении огня с Турцией», — утверждает издание.
Вместе с тем пока нет никаких данных, свидетельствующих о «широкомасштабном выводе» российских сил из Хмеймима и Тартуса, добавляется в публикации.
Тем временем армия Израиля вышла за пределы Голанских высот и наступает в сторону столицы Сирии Дамаска.