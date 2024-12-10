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Армия Израиля вышла за пределы Голанских высот и движется в сторону Дамаска

Солдаты армии Израиля покинули пределы буферной зоны Голанских высот и наступают в направлении Дамаска. Танки ЦАХАЛ уже находятся рядом с населенным пунктом Катна, сообщает РБК со ссылкой на Al Mayadeen.

Город расположен в 20 километрах от сирийской столицы — Дамаска. ЦАХАЛ успешно оккупировал ряд населенных пунктов в регионе.

Ночью авиация и ракетные войска армии Израиля атаковали наибольшие сирийские авиабазы. Их целью было вывести из строя военную инфраструктуру, самолеты и вертолеты сирийских военно-воздушных сил. ЦАХАЛ продолжает бомбить объекты на территории Дамаска.

Ранее сенатор от Республиканской партии Рэндал Пол призвал правительство США как можно скорее вывести американских солдат из Сирии. Их в ближневосточной стране находится примерно 900 человек.