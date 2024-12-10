В США призвали вывести американские войска из Сирии

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Американский сенатор от Республиканской партии Рэндал Пол призвал власти срочно вывести силы США с территории Сирии, пишет RT .

«Верните наши войска домой! Это не наша борьба. 900 американских солдат, разбросанных по Сирии, являются мишенью, а не сдерживающим фактором», — написал политик в соцсети Х.

Ранее американская авиация нанесла удары по военным целям в Сирии.

Атака была произведена, чтобы не дать возможность воспользоваться незаконным группировкам воспользоваться ситуацией в стране.