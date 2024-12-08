CENTCOM: США нанесли удары по Сирии

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Американские военные нанесли удары по целям в Сирии, сообщает ТАСС со ссылкой на центральное командование вооруженных сил США.

США нанесли в Сирии авиаудары по целям террористической организации ИГ*, чтобы не дать возможность воспользоваться нестабильностью в стране, сказано в публикации агентства.

Ранее ВВС Израиля нанесли удары по сирийским зенитным установкам и предприятиям по производству баллистических ракет и системам ПВО.

* Запрещена в России