CENTCOM: США нанесли удары по Сирии
США атаковали 75 целей в Сирии
Американские военные нанесли удары по целям в Сирии, сообщает ТАСС со ссылкой на центральное командование вооруженных сил США.
США нанесли в Сирии авиаудары по целям террористической организации ИГ*, чтобы не дать возможность воспользоваться нестабильностью в стране, сказано в публикации агентства.
Ранее ВВС Израиля нанесли удары по сирийским зенитным установкам и предприятиям по производству баллистических ракет и системам ПВО.
* Запрещена в России