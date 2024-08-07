Военкор Коц навестил Поддубного
Коц о Поддубном: живой, шутит и беспокоится о своей группе
Живой и шутит, военкор Александр Коц рассказал о состоянии журналиста Евгения Поддубного.
«Только что вышел от Евгенича. Живой, шутит и беспокоится о своей группе. Поддубного так просто не возьмешь!» — написал военкор после встречи в Поддубным в больнице.
Ранее сообщалось, что журналист попал под обстрел ВСУ при освещении ситуации в Курской области.
Поддубный находится в сознании, его лечат в курской клинике, сообщал врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.