Военкор Коц навестил Поддубного

сегодня в 23:51

Коц о Поддубном: живой, шутит и беспокоится о своей группе

Живой и шутит, военкор Александр Коц рассказал о состоянии журналиста Евгения Поддубного.

«Только что вышел от Евгенича. Живой, шутит и беспокоится о своей группе. Поддубного так просто не возьмешь!» — написал военкор после встречи в Поддубным в больнице.

Ранее сообщалось, что журналист попал под обстрел ВСУ при освещении ситуации в Курской области.

Поддубный находится в сознании, его лечат в курской клинике, сообщал врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.