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Военкор Котенок сообщил о работе Bombardier Challenger 650 над Румынией

Самолет Bombardier Challenger 650, принадлежащий НАТО, работает в небе над Румынией с подходом к побережью Черного моря уже несколько часов, сообщил в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок.

По словам военного журналиста, борт, принадлежащий НАТО, переоборудован под ведение электронной разведки. Какие именно цели преследует воздушное судно, не уточняется.

По словам военкора, этот борт неоднократно был предвестником провокаций ВСУ в черноморской акватории, которые произошли ранее.

В середине сентября Юрий Котенок сообщал, что у границ России фиксировали присутствие самолета-разведчика ВВС Швеции. Из-за этого в Мурманской области вводили ограничения в работу местного аэропорта.