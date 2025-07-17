Во вторую смену в лагерях дневного пребывания Ленинского округа отдохнут 325 детей

В Ленинском городском округе стартовал второй этап кампании по организации летнего отдыха детей. В оздоровительных лагерях дневного пребывания на базе 6 муниципальных школ отдыхают 325 детей. Об этом сообщили в пресс-службе главы Ленинского округа Станислава Каторова.

«При организации летнего отдыха большое внимание уделяется не только здоровому питанию и играм на свежем воздухе, но и вопросам безопасности. В каждой образовательной организации, на базе которой организован детский отдых, проходят занятия с представителями полиции, где ребятам рассказывают о правилах поведения на улице, профилактике дорожно-транспортного травматизма и других мерах предосторожности», — рассказали в пресс-службе.

Уточняется, что 16 июля такие занятия прошли в лагерях дневного пребывания на базе образовательного центра «Лидер» в Боброво и Лопатинской школы. Порядка 100 детей внимательно слушали информацию от сотрудников УМВД и охотно демонстрировали свои познания в вопросах безопасности. Соорганизатором мероприятия стали Совет депутатов и Общественная палата Ленинского округа, представители которой бесплатно раздали ребятам мороженое и цветные мелки для рисования на асфальте. В ближайшее время такие занятия проведут и в других пришкольных лагерях.

В пресс-службе добавили, что текущая смена продлится 3 недели — до 11 августа. А с 28 июля стартует третья смена летнего отдыха: в пять лагерей будут ходить 235 детей. Всего в течение трех летних смен в пришкольных лагерях Ленинского округа планируется оздоровить не менее 2230 детей школьного возраста.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер. «Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.