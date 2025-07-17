Пункт диспансеризации принял с начала лета свыше 70 жителей Ленинского округа

На территории Ленинского городского округа в парке «Апаринки» с начала лета функционирует мобильный пункт диспансеризации. За период его работы комплексное медицинское обследование прошли 72 жителя муниципалитета. В рамках экспресс-диагностики пациенты могут сдать анализы крови, сделать ЭКГ, измерить основные антропометрические показатели и пройти другие необходимые процедуры. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета со ссылкой на представителей Видновской КБ.

«За один день обследование у нас проходят 6-9 человек. Мы рады, что жители активно пользуются возможностью пройти обследование в комфортных условиях и, не затрачивая много времени, просто во время прогулки по парку», — приводятся в сообщении слова медицинской сестры врачебной амбулатории «Горки Ленинские» Видновской клинической больницы Дианы Дудиной.

Сообщается, что для прохождения диспансеризации в мобильном пункте, достаточно быть прикрепленным к Видновской клинической больнице и иметь при себе паспорт. Для посещения мобильного пункта не требуется предварительная запись и ожидание в очереди. Обследование занимает не более получаса. Результаты анализов крови доступны уже на следующее утро в личном кабинете на портале «Мосрег». Пункт работает по выходным дням, в субботу и воскресенье, с 9:00 до 12:00, и продолжит свою работу до сентября текущего года.

«Регулярная диспансеризация — это не просто формальность, а реальный шанс сохранить здоровье и предотвратить развитие серьезных заболеваний, это „золотой“ стандарт к своевременному выявлению заболеваний и сохранению здоровья. Многие серьезные болезни на ранних стадиях протекают бессимптомно, и только профилактические осмотры помогают обнаружить их вовремя», — подчеркнула заведующая отделением медицинской профилактики Видновской клинической больницы Людмила Сухорукова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что форумы и съезды врачей позволяют привлекать медиков на работу в Подмосковье.

«Еще одна тема, которая волнует всех и нас в том числе, — это врачи. Врачей не хватает. Врачи нужны. И учителя нужны. И мы претендуем на то, что мы заинтересованы во всем самом умном и профессиональном. Поэтому мы не скрываем, что в том числе такое общение позволяет нам находить новых партнеров, учиться и совершенствоваться», — сказал Воробьев на съезде детских врачей Московской области.