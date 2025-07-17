Провести «Ночь в парке» приглашают жителей Ленинского округа

В Ленинском городском округе пройдет традиционная акция «Ночь в парке». Ежегодное областное мероприятие в рамках губернаторского проекта «Лето в Подмосковье» запланировано на 19 июля. Гостей приглашают в Центральный парк в Видном. Программа начнется в 18:00. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

«С самого начала мероприятия можно будет посетить ярмарку „Видных мастеров“ и интерактивную локацию, где откроются игровые площадки, зоны с приставками и VR-очками. Гости смогут сделать аквагрим и посетить мастер-классы: дети — творческие и развлекательные, а те, кто постарше, — по 3D-печати и робототехнике. Также с 18:00 будут открыты Аллея желаний и арт-выставка современных художников. Все желающие смогут получить удовольствие от игры в „Мафию“ и кинопоказа», — рассказали в дирекции Видновских городских парков.

Продолжением «Ночи» в 18:30 станут флешмоб и розыгрыш призов. После них запланированы дискотека под открытым небом и мастер-класс по бачате, а в 21:00 гостей ждет пенная вечеринка. На протяжении всего мероприятия будет открыта «Стена историй», где каждый сможет поделиться впечатлениями от «Ночи в парке».

В пресс-службе уточнили, что мероприятие формата «Ночь в парке» проходит в регионе уже четвертый год подряд в рамках проекта «Лето в Подмосковье». В Ленинском округе его ежегодно посещают свыше полутора тысяч жителей и гостей муниципалитета.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.