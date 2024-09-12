Военкор Котенок: у северной границы РФ заметили самолет-разведчик шведских ВВС

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Самолет-разведчик ВВС Швеции заметили у северной границы России, пока в Мурманской области введены ограничения на работу аэропортов, сообщает военкор Юрий Котенок в Telegram-канале .

12 сентября с 09:35 в аэропортах Мурманской области и Апатит ввели временные ограничения полетов. Решение принято с целью обеспечения безопасности.

«Как правило, такие ограничения вводятся в связи с угрозой БПЛА», — отметил Котенок.

11 сентября на Мурманскую область налетели вражеские беспилотники. Губернатор региона Андрей Чибис призывал с пониманием относиться к некоторым временным ограничениям в целях безопасности.