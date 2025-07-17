Глава Ленинского округа навестил пострадавших от насилия детей

«Пообщавшись с девочками, могу с уверенностью сказать, что это жизнерадостные, открытые, активные и добрые дети. Несмотря на пережитый ужас, в них сохранилась детская непосредственность и вера в лучшее. Они с интересом рассматривали игрушки, книги и подарки, с удовольствием рисовали и рассказывали о себе», — приводятся в сообщении слова главы Ленинского округа Станислава Каторова.



Уточняется, что всего в семье трое детей: две девочки и мальчик. По данным следствия, дети подвергались систематическому насилию со стороны матери и ее сожителя. Наиболее серьезные травмы получил 11-летний мальчик, который сейчас находится на обследовании в детском клиническом центре имени Л. М. Рошаля в Красногорске.



«Возбуждены уголовные дела в отношении матери и ее сожителя. Состояние мальчика удовлетворительное. С ним уже пообщался психолог. Дети в больнице, проходят обследование», — сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.



Глава округа Станислав Каторов добавил, что в настоящее время главное — обеспечить детям необходимую психологическую помощь и поддержку. Руководство Ленинского округа окажет детям всю необходимую помощь для прохождения реабилитации и начала новой жизни.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер. «Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.