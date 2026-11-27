Следственные органы инициировали проверку обстоятельств гибели 68-летнего сотрудника предприятия, утонувшего на Таймыре вместе со своей спецтехникой. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

Инцидент случился днем 24 ноября 2026 года. Мужчина за рулем бульдозера отправился из Дудинки в глубь тундры.

На одном из участков грунт не выдержал веса многотонной машины, и она ушла под воду. Водитель находился внутри кабины.

Погибшего обнаружили в водоеме лишь спустя несколько дней в ходе поисков, которые проводили водолазы. Следов насилия при визуальном осмотре не зафиксировано. Для выяснения точных причин летального исхода назначена судмедэкспертиза.

24 ноября сообщалось, что погибший числился в штате одной из компаний и в то утро выехал обследовать состояние трассы до газораспределительной станции. Связь с ним оборвалась примерно в 4 километрах от исходной точки.

Отправившиеся по следам гусениц коллеги мужчины увидели, что дорога привела к замерзшему озеру. Там техника, предположительно, проломила хрупкий лед и ушла на дно.

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