К Дню матери торговая сеть «Пятерочка» (входит в X5) вместе с благотворительным фондом «Выручаем» обеспечила продуктовыми сертификатами на общую сумму 5 млн рублей матерей в сложной социальной и финансовой ситуации. Помощь дошла до 170 семей в 14 российских регионах, сообщила пресс-служба компании.

Первый год жизни ребенка и сама беременность часто означают резкий скачок финансовой нагрузки на семью. Фонд приводит такие цифры: у семей с невысокими доходами питание съедает от 44,4% до 76% бюджета. Когда денег в обрез, вовремя обеспечить семью продуктами и товарами первой необходимости — во многом ключевая мера, предотвращающая социальное сиротство.

Программа нацелена на женщин, чье финансовое положение критическое и которые находятся под опекой социальных служб. Поддержка выстроена системно: сертификаты на продукты начисляют раз в месяц, начиная с пятого месяца беременности и вплоть до того, как ребенку исполнится 1 год. Оплатить ими можно самое нужное — качественное питание, детские смеси, подгузники и прочие товары для новорожденных.

Стартовой площадкой программы стала Челябинская область, где проект реализуется при содействии АНО «Союз родителей» и местных учреждений социальной защиты. Их задача — находить нуждающиеся семьи и курировать участников инициативы.

На сегодня продуктовую помощь могут получить также женщины из Брянской, Владимирской, Волгоградской, Вологодской, Московской, Нижегородской, Новгородской, Новосибирской, Омской, Псковской, Свердловской и Тульской областей.

Есть у торговой сети и просветительское направление: в октябре 2026 года совместно с Приволжским исследовательским медицинским университетом Минздрава России (ПИМУ) она открыла бесплатную онлайн-программу «Школа питания для беременных». Материалы готовили ученые, практикующие врачи, психологи и нутрициологи.

Курс собран из шести модулей плюс интеллектуальный поиск по базе знаний. Слушательницы разбираются, как сбалансированно питаться, как принимать биологически активные добавки, что менять в рационе при токсикозе и при изменении веса, как выбирать и хранить продукты — и получают ответы на частные вопросы, например, допустим ли кофе при беременности и надо ли убирать из меню рыбу. За два месяца с момента запуска обучение прошли свыше 3 000 женщин.

Оба направления дополняют друг друга и складываются в комплексную заботу о материнстве. Сертификаты закрывают часть базовых нужд семьи в период возросших трат, а «Школа питания для беременных» дает будущим мамам проверенную информацию о питании и здоровье, помогает разобраться в рекомендациях специалистов и снизить тревожность во время беременности.