Водолазы МЧС достали из Кошачьего пруда в Москве тело еще одного погибшего

В Москве завершили поисково-спасательную операцию, направленную на поиск тела мужчины, который провалился под лед на Кошачьем пруду, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

На опубликованных кадрах видно, как водолаз погружается под воду, затем поднимается на поверхность вместе с телом погибшего мужчины. Спасатели общими усилиями вытащили тело на берег.

Судя по видео, лед на Кошачьем пруду еще очень тонкий, и выходить на поверхность водоема категорически запрещается.

Ранее двое мужчин вышли на лед Кошачьего пруда с целью срезать путь и провалились в воду. Одного из них успели спасти, а второй утонул, его искали водолазы.