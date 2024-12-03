Водолазы МЧС достали из Кошачьего пруда в Москве тело еще одного погибшего
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В Москве завершили поисково-спасательную операцию, направленную на поиск тела мужчины, который провалился под лед на Кошачьем пруду, сообщает пресс-служба МЧС РФ.
На опубликованных кадрах видно, как водолаз погружается под воду, затем поднимается на поверхность вместе с телом погибшего мужчины. Спасатели общими усилиями вытащили тело на берег.
Судя по видео, лед на Кошачьем пруду еще очень тонкий, и выходить на поверхность водоема категорически запрещается.
Ранее двое мужчин вышли на лед Кошачьего пруда с целью срезать путь и провалились в воду. Одного из них успели спасти, а второй утонул, его искали водолазы.