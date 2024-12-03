Двое мужчин провалились под лед на Кошачьем пруду в Москве, один погиб

В московском Новогирееве на Кошачьем пруду под лед провалились двое мужчин, которые хотели сократить дорогу. Одного из них не успели спасти, сообщили в пресс-службе МЧС России.

О происшествии на Кошачьем пруду спасателям сообщили очевидцы. Сотрудники МЧС успели спасти одного из пострадавших, а вот второго теперь ищут водолазы «Центроспаса» МЧС России.

По данным Mash, одного мужчину удалось вытащить из воды с помощью трубы. Ее протянули ему, он за нее ухватился и смог добраться до берега. По словам очевидцев, по льду Кошачьего пруда часто ходят люди, желая сократить дорогу до нужной им локации.

Спасатели напоминают, что передвигаться по тонкому льду крайне опасно.