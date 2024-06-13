В Нижегородской области фура раздавила водителя, который ее ремонтировал

В Нижегородской области водителя раздавило фурой, которую тот ремонтировал. Все произошло на трассе Москва — Уфа, сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.

Происшествие случилось 12 июня, когда водитель ремонтировал свою фуру на автодороге. По данным дорожной полиции, автомобилист не обеспечил неподвижность транспорта, в результате чего грузовик наехал на мужчину.

Шофер погиб на месте. Прочие детали и обстоятельства случившегося выясняются.

На днях в Нижнем Новгороде автомобиль провалился под землю на парковке у ТЦ «Карусель». Сроки ремонта провалившейся части асфальта не озвучивались.

