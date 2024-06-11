В Нижнем Новгороде автомобиль провалился под землю на парковке у ТЦ

В Нижнем Новгороде у ТЦ «Карусель» машина едва не ушла под землю, когда под ее колесом провалился асфальт. После инцидента место просадки дороги огородили, сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на пресс-службу АО «Нижегородский водоканал».

Сроки ремонта провалившейся части асфальта пока не озвучены. В «Нижегородском водоканале» заявили, что решение об объеме и виде требуемых работ примут после детального обследования линии водоотведения, которая проходит в Московском районе.

Информации о наличии пострадавших или серьезных повреждений автомобиля, едва не провалившегося под землю, в статье не приводится. Нижегородцы также публиковали фотографии разъехавшегося у ТЦ асфальта в социальных сетях.