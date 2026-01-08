Водители автобусов привезли части СВУ для убийства генерала Кириллова

Несколько водителей автобусов доставили посылку, где были составные части для СВУ, которым убили начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника майора Илью Поликарпова, сообщает ТАСС .

«Посылка с элементами для самодельного взрывного устройства переходила из рук в руки между несколькими водителями рейсовых автобусов. Они не знали о содержимом и о готовящемся преступлении», — сказал один из участников процесса.

По его словам, водители по данному уголовному делу проходят как свидетели.

Басманный суд столицы заочно арестовал двух координаторов, которые занимались доставкой составных частей СВУ в Москву — Андрея Гедзика* и Саидакбара Гуломова* — и куратора теракта против военного Миржалола Одилова*. Террористы находятся в международном розыске. Уголовное дело против указанных лиц было выделено в отдельное производство.

17 декабря 2024 года исполнитель Ахмаджон Курбонов*дистанционно привел в действие взрывное устройство, установленное на самокате. Игорь Кириллов и его помощник майор Илья Поликарпов погибли на месте. Соучастники Батухан Точиев* и Рамазан Падиев* по указанию иностранного куратора арендовали для Курбонова* убежище в Подмосковье. Падиев* лично оплатил хостел и передал ключи Курбонову*. Также в деле фигурирует Роберт Сафарян*.

* Включены в список террористов и экстремистов РФ.

