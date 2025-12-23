Водитель в Челябинске сбил мужчину и прокатил его на капоте сотни метров

В Челябинске сцепились два водителя, попавшие в ДТП. Виновник аварии попытался скрыться с места, а заодно сбил оппонента и провез его на капоте 200 метров, сообщает Baza .

ДТП произошло на улице Братьев Кашириных. Предварительно, Hyundai врезался в Nissan. После этого виновник аварии захотел уехать с места происшествия.

Однако владелец поврежденной машины его остановил. Водитель Nissan вышел «на разговор». Он догнал виновника ДТП, но тот снова попытался уехать.

При этом водитель Hyundai наехал на владельца поврежденной машины и провез его на капоте около 200 метров. В конце пострадавший скатился с авто и ударился головой об асфальт.

Водитель Hyundai после происшествия сумел скрылся, но его удалось оперативно найти. Мужчина задержан.

Ранее момент ДТП, в котором погиб создатель Call of Duty Винс Зампелла, попал на видео. На опубликованных кадрах видно, как красный Ferrari 296 GTS на скорости вылетает из туннеля, уходит в занос и врезается в бетонное ограждение.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.