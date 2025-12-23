Появилось видео ДТП, в котором погиб создатель Call of Duty Винс Зампелла

Момент ДТП, в которой погиб создатель Call of Duty Винс Зампелла, попал на видео, сообщает SHOT .

Смертельное ДТП произошло в горах Сан-Габриэль. На опубликованных кадрах видно, как красный Ferrari 296 GTS на скорости вылетает из туннеля, уходит в занос и врезается в бетонное ограждение. После аварии машина загорелась. Зампелла умер на месте, а пассажира госпитализировали в больницу, где он умер от серьезных травм.

Он был создателем таких легендарных игр, как Battlefield 6, Call of Duty, Call of Duty 2, Call of Duty 4: Modern Warfare и Call of Duty: Modern Warfare 2, также Titanfall и Apex Legends. Ему было 55 лет.

Ранее на 87-м году жизни скончался советский и российский композитор, заслуженный деятель искусств России Геннадий Белов.

