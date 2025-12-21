Заслуженный деятель искусств России Белов скончался

На 87-м году жизни скончался советский и российский композитор, заслуженный деятель искусств России Геннадий Белов. Информация о его смерти появилась 20 декабря на странице в справочнике «Кино-театр.ру» .

По данным портала, он умер накануне, 19 декабря; причина смерти не раскрывается.

Геннадий Белов родился в 1939 году. В 1961 году он окончил Ленинградскую консерваторию (ныне Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н. А. Римского-Корсакова) по классу композиции, а в 1964 году — аспирантуру под руководством Дмитрия Шостаковича. С 1966 года преподавал в консерватории, был профессором кафедры теории и истории музыкальных форм и жанров, кандидатом искусствоведения.

Белов — автор опер, оркестровых, кантатно-ораториальных и хоровых произведений, многочисленных камерных сочинений, лауреат международных композиторских конкурсов.

