На форуме «ГОСЗАКАЗ» обсудили будущее корпоративных закупок

Во ворой день XXI Всероссийского Форума-выставки «ГОСЗАКАЗ» прошли дискуссии о трансформации закупочной деятельности. На профильных пленарных и экспертных сессиях участники рассмотрели актуальные подходы к ценообразованию и механизмы, заложенные в 223-ФЗ, сообщили организаторы мероприятия.

Одной из центральных тем стало укрупнение потребностей заказчиков для запуска проектов стратегического значения. Игорь Редькин, партнер блока «Закон и право — опора бизнеса» ВЭБ.РФ, прокомментировал перспективы долгосрочных договоренностей и объединения закупок.

«Практика долгосрочных контрактов для государственных заказчиков уже показывает свою применимость и эффективность. При этом 223-ФЗ позволяет крупным заказчикам объединять потребности и выступать созаказчиками. Это особенно важно для продвижения офсетных контрактов, где сама идеология объединения спроса имеет специфичный и стратегический характер», — отметил Игорь Редькин.

Не менее остро стоял вопрос об использовании начальной максимальной цены контракта (НМЦК). Своим видением ситуации поделился Анатолий Чабунин, заместитель генерального директора — директор ОАО «РЖД» по внутреннему контролю и аудиту. По его мнению, полный отказ от НМЦК несет определенные угрозы для бюджетного процесса компаний.

«Полностью отходить от НМЦК нельзя — это связано с бюджетированием и лимитами внутри компании. Но по отдельным категориям, особенно в нематериальных и легких закупках, например, в ИТ и разработке программных продуктов, подходы можно обсуждать. При этом важно сохранять ограничения: если публиковать закупку без ценовых ориентиров, участники могут предложить цену в два раза выше», — подчеркнул Анатолий Чабунин.

Эксперты сошлись во мнении, что гибкость в отказе от НМЦК наиболее уместна в сложных закупках, где финальная стоимость складывается не столько из самого товара, сколько из интеллектуального труда, сервисного обслуживания и проектной работы.