Водитель такси сбил троих пешеходов, переходивших дорогу на западе Москвы

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Трое пешеходов пострадали в ДТП с участием такси на западе Москвы

Автомобиль такси совершил наезд на пешеходов, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на западе Москвы. Пострадавших госпитализировали, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Авария произошла во вторник в районе дома № 4 на улице скульптора Мухиной. Водитель автомобиля такси марки Hyundai сбил мужчину, женщину и ребенка, которые переходили дорогу в неположенном месте. Троих пострадавших с травмами различной степени тяжести доставили в больницу.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, которые выясняют все обстоятельства случившегося.

Ранее легковушка, большегруз и карета скорой помощи столкнулись на Варшавском шоссе в московском районе Южное Бутово. В результате ДТП есть пострадавшие и произошел разлив топлива.