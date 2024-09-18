Пострадавшие и разлив топлива: «скорая» и грузовик столкнулись в Москве

В Южном Бутово произошла авария с участием грузовика, легковушки и скорой помощи

В московском районе Южное Бутово произошло столкновение легковой машины, большегруза и кареты скорой помощи. В результате ДТП есть пострадавшие, сообщает 360.ru со ссылкой на источник.

Авария произошла на Варшавском шоссе на юго-западе столицы. После ДТП также произошел разлив топлива на большой площади.

Источник журналистов добавил, что после аварии один человек оказался заблокирован. Прочих подробностей случившегося в статье не приводится.

На днях на северо-западе Москвы водитель арендованного автомобиля сбил двух детей на пешеходном переходе. В результате ДТП один из несовершеннолетних, мальчик 2012 года рождения, погиб. Установление деталей и обстоятельств аварии поставлено на контроль в столичной прокуратуре.