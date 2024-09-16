В Москве каршеринг сбил двоих детей на пешеходном переходе, один ребенок погиб

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Водитель каршеринга насмерть сбил ребенка на пешеходном переходе в Москве

Водитель автомобиля каршеринга сбил двоих несовершеннолетних, которые переходили дорогу по пешеходному переходу на северо-западе столицы. От полученных травм один из пострадавших скончался, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Трагедия произошла в понедельник вечером на Планерной улице. 20-летний водитель за рулем каршерингового автомобиля Toyota RAV4 сбил двух детей на регулируемом пешеходном переходе.

От полученных травм мальчик 2012 года рождения скончался на месте ДТП, пострадавшую 12-летнюю девочку госпитализировали в одну из столичных больниц.

Столичная прокуратура держит на контроле установление всех обстоятельств ДТП. По предварительной информации, водитель двигался на запрещающий сигнал светофора.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).