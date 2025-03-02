Водитель такси несколько раз переехал пенсионерку в Новой Москве

ДТП произошло в воскресенье утром в одном из дворов 1-го Микрорайона. Сорокадевятилетний водитель такси, совершая маневр задним ходом, сбил пожилую женщину, а затем, не заметив упавшего пешехода, совершил на нее повторный наезд.

В результате полученных травм пенсионерка скончалась на месте происшествия.

Прокуратура держит на контроле привлечение водителя к ответственности по по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Ранее в Москве мужчина на электровелосипеде сбил восьмилетнего мальчика, который гулял со своим дедушкой. Пострадавшего ребенка госпитализировали.