В Москве водитель электровелосипеда отправил в больницу восьмилетнего мальчика

На Боровском шоссе в Москве мужчина на электровелосипеде сбил восьмилетнего мальчика, который гулял со своим дедушкой. Пострадавшего ребенка госпитализировали, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Транспортным средством управлял 30-летний мужчина. Судя по фотографиям надзорного ведомства, мужчина может работать курьером одной известной сети.

В момент аварии мальчик шел в сопровождении своего дедушки, который не пострадал. Информации о состоянии ребенка не приводится.

Ситуацию контролирует прокуратура Западного административного округа Москвы.

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