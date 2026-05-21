В Подольске открыли выставку портретов участников СВО

В доме культуры «Металлург» 19 мая начала работу выставка, посвященная участникам специальной военной операции. В экспозиции «Родина в сердце героя» представлено более 50 работ в различных художественных техниках. Каждый портрет отражает историю мужества и отваги.

Идею передвижного проекта предложил боец добровольческого разведывательно-штурмового отряда «Ветераны» с позывным «Скиф». Выставка уже побывала более чем в 17 городах России. Портрет самого «Скифа» также включен в экспозицию.

В день открытия художница из Подольска Арина Федосова, абитуриентка Московского государственного академического художественного института имени Сурикова, создала портрет кавалера ордена Мужества Руслана Ашурбекова прямо на глазах у гостей. В ближайшее время выставку дополнит работа с изображением добровольца первого добровольческого корпуса разведывательно-штурмовой бригады «Ветераны» Павла Глевского, написанная по фотографии.

Посетители могут увидеть картины, выполненные маслом, углем, сангиной, сепией, пастелью и многослойной акварелью, а также гипсовые скульптурные бюсты бойцов. Проект организован совместно с автономной некоммерческой организацией «Сила духа».

Выставка работает до 31 мая по адресу: микрорайон Львовский, улица Горького, 5. Вход свободный. Возрастное ограничение 0+.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона их за добрые дела .

«Когда вы находите возможность помочь, это очень ценно и для самих семей, и для наших бойцов, которые находятся на передовой и беспокоятся за своих родных. Ребята, я хочу в вашем лице поблагодарить всю большую команду волонтеров Подмосковья, которые объединены одной общей идеей — творить добро. Не сомневаюсь, что каждый из вас испытывает в своем сердце прекрасное чувство, когда делает доброе дело. Потому и акция наша тоже называется «Доброе дело», она проходит уже третий год и объединяет все больше неравнодушных людей», — отметил Воробьев.