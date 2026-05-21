В Ногинске провели праздник ко дню пионерии

Интерактивное мероприятие ко Дню пионерии прошло 19 мая в отделении социальной реабилитации Ногинска. Дети и взрослые приняли участие в тематических играх и станциях, посвященных истории движения, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Праздничная атмосфера встречала гостей уже у входа: работала импровизированная касса, где каждому вручали символический билет — пропуск в мир пионерских традиций. Это помогло участникам сразу включиться в формат «Пионерского экспресса».

Маршрут включал несколько тематических станций. На «Тимуровской» гости разыграли музыкальную сценку-экспромт, погрузившись в жизнь тимуровцев. На станции «Знамя Победы» участники узнали об истории пионерии, пионерах-героях и символике движения. На «Зарнице» прошли строевые упражнения и соревнования по расшифровке законов пионеров.

Дети и взрослые также угадывали сигналы отбоя, подъема и сбора на линейку, исполняли известные пионерские песни. В завершение мероприятия участники разучили пионерский марш и освоили пионерский салют. По итогам встречи гости отметили, что ценности дружбы, ответственности и служения обществу остаются актуальными и сегодня.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе встречи подмосковной молодежи с известным исполнителем SHAMAN поблагодарил юношей и девушек за их активную позицию.

«Вы все люди активные неравнодушные и с разного возраста очень активно вовлечены в патриотическую работу своих городов и школ. Мы с вами встречались в разных ситуациях, и всегда это заслуживает уважения. Потому что свое личное время и силы вы тратите на то, чтобы помогать тем, кто оказался в сложной ситуации. И я хочу вас за это поблагодарить. Спасибо», — обратился Воробьев к собравшимся.