В Подольске студентам представили послание дельфинов китам

Аудиопослание от черноморских дельфинов записали 7 мая в Севастополе. Его везут из Крыма в Мурманск, чтобы воспроизвести под водой в Баренцевом море для китов. Акция «Эстафета морей: Большой китовый маршрут» направлена на изучение коммуникации китообразных и привлечение внимания к их сохранению.

Запись представили студентам Московского областного современного колледжа в Подольске. Лекцию «Китообразные: понять, чтобы сохранить» провел Петр Деминов — учредитель АНО «Научно-исследовательский эколого-природоохранный центр «Лаборатория Афалина», популяризатор цетологии и участник международных конференций «Океан в городе» 2025 и 2026 годов. Он является автором более 150 научно-популярных статей и книги о дельфинах.

С 2022 года Деминов вместе с коллегами помогает дельфинам-белобочкам Альфе и Споти в Крыму. С 2025 года он ведет мониторинг морских млекопитающих в Арктике на борту атомного ледокола, фиксирует миграции белух в Карское море и наблюдает за моржами, лахтаками и кольчатыми нерпами.

Во время встречи студентам рассказали о способах общения китов на расстоянии в сотни километров, их социальной структуре и экологических вызовах. Отдельно обсудили зеркальный тест, который подтверждает наличие зачатков самосознания у дельфинов.

«Звуки, которые издают дельфины, напоминают то ли щебет птиц, то ли скрип — очень необычно и завораживающе. Сегодня я узнала, что дельфины — невероятно умные животные. Раньше я и подумать не могла, что они спят с одним открытым глазом: одно полушарие мозга отдыхает, а второе бодрствует, чтобы вовремя всплыть на поверхность. После такой лекции сама хочу начать изучать китообразных», — рассказала студентка технико-экономического колледжа Юлия.

Мероприятие прошло при поддержке отдела развития молодежного движения, добровольчества и реализации социально значимых проектов комитета по культуре и туризму.

