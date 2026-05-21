В Подольске восстановили учебный троллейбус в ретростиле

Учебный троллейбус в ретро-стилистике восстановили в городском округе Подольск. 20 мая его состояние проверил первый заместитель главы округа Владимир Кравцов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Машину окрасили в стилистике первых троллейбусов, которые поступили в Подольск в 2001 году. Работы заняли менее года. Специалисты полностью обновили раму и кузовные детали, оборудовали салон новым напольным покрытием и модернизировали механические элементы.

Все работы выполнили на базе самого предприятия без привлечения подрядных организаций. Обновленный троллейбус будет использоваться для обучения водителей и одновременно выходить на линию по обычному расписанию.

В троллейбусном парке округа насчитывается 43 единицы техники. Каждая машина требует регулярного обслуживания, а восстановленный экземпляр стал предметом особой гордости коллектива предприятия.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что удобство населения для властей имеет огромное значение, поэтому в регионе стараются регулярно обновлять подвижной состав «Мострансавто».

«В Подмосковье очень много жителей пользуются общественным транспортом. Только «Мострансавто» ежедневно перевозит свыше 1,6 млн пассажиров. Соответственно, все, что касается удобства, надежности пассажирских перевозок, для нас имеет особое значение», — заявил Воробьев.