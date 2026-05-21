В Долгопрудном отремонтируют дорогу в Шереметьевском

Выездная администрация прошла 20 мая в микрорайоне Хлебниково в Долгопрудном. Жители обсудили с представителями округа вопросы благоустройства, дорог и образования, в том числе ремонт проезда на Офицерской улице, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Во встрече приняли участие заместители главы округа, сотрудники администрации и профильные специалисты. Жители северных микрорайонов задали как личные, так и общегородские вопросы.

Андрей Мишаков попросил продолжить благоустройство поселка многодетных семей, расположенного в Талдомском районе. По его словам, в поселке проживают 720 семей, построено около 80 домов, однако дорожно-транспортная инфраструктура создана не полностью.

«Нас там 720 семей, порядка 80 домов уже построено. Но еще не вся дорожно-транспортная инфраструктура создана. Чтобы многодетные могли продолжить строительство, необходимо еще пять дорог. Договорились об увеличении объема финансирования. Думаю, до осени нам построят дороги», — рассказал долгопрудненец.

Родители учеников школы №6 имени Н. Ф. Гастелло сообщили о высокой загруженности спортивного зала, из-за чего ограничены занятия секций. В администрации планируют актуализировать расписание и проанализировать необходимость строительства дополнительного помещения.

Жительница микрорайона Шереметьевский Татьяна Огородникова обратилась с просьбой отремонтировать подъездную дорогу к дому 4а на Офицерской улице. В ближайшее время к работам приступит МБУ «Благоустройство».

«Я читала в чатах о выездных администрациях, но сама пришла впервые. Мне очень понравился такой формат работы. Это удобно и быстро», — сказала Татьяна Огородникова.

Анонсы выездных администраций публикуются заранее. Предварительная запись для участия не требуется.

В Московской области продолжается программа строительства дорог и соответствующей инфраструктуры, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

По его словам, важное значение в этом вопросе имеют подготовительная работа, проектно-сметная документация, экспертиза, ход строек.