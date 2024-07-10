Водитель такси насмерть сбил пожилую женщину на востоке Москвы

сегодня в 18:33

Водитель автомобиля Kia Optima сбил 85-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть в неустановленном месте на востоке Москвы. От полученных травм пострадавшая скончалась, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Трагедия произошла в среду на улице Большая Черкизовская в районе дома №10, корп 1. Водитель такси сбил пешехода, переходящего дорогу не по переходу. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.

На месте ДТП работают следователи и сотрудники Госавтоинспекции, которые установят все обстоятельства случившегося.

Ранее водитель автомобиля Renault 1983 года рождения погиб в результате столкновения с BMW на 54 км внешней стороны МКАД. Французскую иномарку после аварии буквально смяло.