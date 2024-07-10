BMW смял Renault на 54 км МКАД. Погиб водитель
На 54 км внешней стороны МКАД столкнулись две машины, в результате ДТП скончался один человек, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
Прошлой ночью водитель Renault двигался задним ходом по внешней стороне трассы. Там в него въехал BMW.
В результате произошедшего водитель Renault 1983 года рождения скончался на месте дорожной аварии.
Прокуратура ЗАО Москвы взяла на контроль установление всех обстоятельств ДТП. Кроме того, она контролирует ход и результаты начатой процессуальной проверки.
Прокуратура также опубликовала видео и фото с места происшествия. В ролике показан момент аварии: Renault медленно едет задним ходом через несколько полос МКАД, и затем в него на всей скорости сзади влетает BMW.
Автомобиль Renault после аварии буквально смяло. У BMW повреждены капот и лобовое стекло.