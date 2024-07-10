BMW смял Renault на 54 км МКАД. Погиб водитель

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Водитель иномарки погиб в дорожной аварии на 54 км МКАД

На 54 км внешней стороны МКАД столкнулись две машины, в результате ДТП скончался один человек, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Прошлой ночью водитель Renault двигался задним ходом по внешней стороне трассы. Там в него въехал BMW.

В результате произошедшего водитель Renault 1983 года рождения скончался на месте дорожной аварии.

Прокуратура ЗАО Москвы взяла на контроль установление всех обстоятельств ДТП. Кроме того, она контролирует ход и результаты начатой процессуальной проверки.

Прокуратура также опубликовала видео и фото с места происшествия. В ролике показан момент аварии: Renault медленно едет задним ходом через несколько полос МКАД, и затем в него на всей скорости сзади влетает BMW.

Автомобиль Renault после аварии буквально смяло. У BMW повреждены капот и лобовое стекло.