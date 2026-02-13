Водитель не наказан: грузовик протаранил машину актрисы Саноры Кирсановой

Фура врезалась в автомобиль актрисы Саноры Кирсановой, которая ехала вместе со своей матерью. По словам девушки, виновник аварии не понес никакого наказания, сообщает SHOT .

Актриса поделилась подробностями ДТП в соцсетях. По ее словам, авария произошла в среду в Серпухове.

Санора и ее мать ехали из Москвы, двигаясь по крайней левой полосе с разрешенной скоростью. Внезапно перед автомобилем актрисы вылетел грузовик. Кирсанова не успела затормозить.

Она успела посигналить мужчине за рулем фуры, но тот продолжил ехать дальше. В результате авто актрисы столкнулось с грузовиком, легковушку завернуло — она оказалась прямо под фурой.

Водитель грузовика не признает вину. Более того, он обвинил во всем актрису и ее мать. После ДТП он даже не поинтересовался самочувствием пострадавших.

К несчастью, у актрисы не было видеорегистратора. Момент ДТП не был записан на видео. Сейчас она пытается найти свидетелей аварии, чтобы наказать виновника.

Ранее в Южно-Сахалинске водитель Lexus устроил ДТП с каретой скорой помощи. Он не предоставил преимущество спецтранспорту.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.