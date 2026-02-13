Сантранспорт опрокинулся: Lexus не пропустил скорую с пациентом на Сахалине

Карета скорой помощи с пациенткой опрокинулась в ДТП в Южно-Сахалинске

В Южно-Сахалинске водитель Lexus устроил ДТП с каретой скорой помощи — он не предоставил преимущество спецтранспорту. В результате машина с медиками и пациенткой опрокинулась, сообщает «112» .

Дорожное происшествие случилось на перекрестке улицы Пуркаева и проспекта Мира, момент аварии попал на видео. На кадрах видно, как автомобиль скорой помощи начинает пересекать оживленный перекресток, в этот момент в него влетает иномарка.

В результате сантранспорт упал набок, а капот у Lexus сложился гармошкой. Находившуюся в карете скорой пациентку госпитализировали, она проходит допобследования.

Все обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее в Сети появилось видео массового ДТП с бензовозом в Новой Москве. Один человек погиб, еще двое пострадали.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.