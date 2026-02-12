сегодня в 17:16

Появилось видео страшного массового ДТП с бензовозом в Новой Москве

« МК: срочные новости » опубликовало видео с места страшного массового ДТП в Новой Москве с бензовозом и легковыми машинами. Оно закончилось трагедией.

В ДТП попали Mercedes, бензовоз и «Жигули». Один водитель погиб, второй вместе с пассажиром попал в больницу.

На опубликованной записи видно, что бензовоз вылетел на обочину. На месте происшествия работают сотрудники МЧС и скорой помощи.

Mercedes получил сильные повреждения. Его кузов частично смят. «Жигули» тоже получили сильные повреждения.

ДТП произошло на Варшавском шоссе рядом с деревней Бунчиха. Людей зажало в салоне машины. В бензовозе было 30 тонн топлива.

