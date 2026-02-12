Людей зажало в салоне: ДТП с бензовозом в Новой Москве привело к гибели человека

сегодня в 16:05

Столкновение бензовоза с двумя авто привело к гибели человека в Новой Москве

В Новой Москве произошло ДТП с участием бензовоза, которое привело к травмированию людей, сообщает « МК: срочные новости ».

Авария случилась на Варшавском шоссе в районе деревни Бунчиха. Участниками стали бензовоз и два легковых автомобиля.

Люди оказались зажаты в салоне транспорта. Один человек погиб и двое получили травмы.

При этом попавший в ДТП бензовоз перевозил 30 тонн топлива. Разгерметизации цистерны при ударе не произошло.

Движение в районе места аварии на данный момент затруднено.

