Водитель минивэна, устроивший аварию в Благовещенске, перед ДТП выпил водку

Водитель минивэна из Благовещенска, который насмерть сбил трех человек, выпил бутылку водки перед тем, как сесть за руль, сообщает SHOT.

Спиртное мужчина выпил за час до того, как произошла авария. Сам Евгений Бакарюкин не помнит, сколько точно выпил. По его словам, он точно употребил литровую бутылку, но есть вероятность, что и больше.

Водитель не уточнил, что стало поводом для употребления спиртного, и зачем он потом сел за руль.

В Благовещенске минивэн, который двигался на большой скорости, снес около десяти человек, шедших по пешеходной дорожке, есть погибшие. Шесть человек находятся в тяжелом состоянии.