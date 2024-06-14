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6 человек находятся в тяжелом состоянии после аварии с минивэном в Благовещенске

Мэр Благовещенска Олег Имамеев рассказал, что шесть человек, из них трое детей, которые пострадали в результате ДТП, находятся в тяжелом и очень тяжелом состоянии.

В своем Telegram-канале мэр отметил, что в ходе аварии скончались два мальчика 14-15 лет и женщина. Ей было 49 лет.

В Благовещенске минивэн, который двигался на большой скорости, снес около десяти человек, шедших по пешеходной дорожке.

Очевидцы последствий смертельной аварии опубликовали в Сети видео, на котором видны тела жертв происшествия и сам нетрезвый водитель.