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Минивэн на огромной скорости снес около 10 человек, шедших по пешеходной дороге

В Благовещенске минивэн, который двигался на большой скорости, снес около десяти человек, шедших по пешеходной дорожке, пишет Telegram-канал 112 .

По предварительным данным, несколько человек погибли.

На данный момент выясняются обстоятельства ДТП и точное количество пострадавших.

По информации Telegram-канала Mash, водителя зовут Евгений Б, и он находился в состоянии алкогольного опьянения. Раньше он получал штрафы только за превышение скорости.