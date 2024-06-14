Минивэн на огромной скорости снес около 10 человек, шедших по пешеходной дороге
В Благовещенске минивэн, который двигался на большой скорости, снес около десяти человек, шедших по пешеходной дорожке, пишет Telegram-канал 112.
По предварительным данным, несколько человек погибли.
На данный момент выясняются обстоятельства ДТП и точное количество пострадавших.
По информации Telegram-канала Mash, водителя зовут Евгений Б, и он находился в состоянии алкогольного опьянения. Раньше он получал штрафы только за превышение скорости.